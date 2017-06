Groningse ondernemers in ‘Walk of Fame Hanzehogeschool’ Groningen

Drie Groningse ondernemers zijn ‘vereeuwigd’ dankzij een vermelding van hun namen in de Walk of Fame van de Hanzehogeschool Groningen. Het betreft de eigenaren en oprichters van het bedrijf Store Support, zo meldt de nieuwsbrief van het Cube50, het Groningen Center of Entrepreneurship Value050. Maar ook medewerkers en alumni viel deze eer te beurt.