Gronings bedrijf Web-IQ beloond voor opsporen criminaliteit op internet

Intussen hebben verschillende gemeenten en onderdelen van de politie dankzij de techniek van Web-IQ successen kunnen boeken in de aanpak van mensenhandel, illegale prostitutie en kindermisbruik. Ook internationaal is technologie van Web-IQ met succes ingezet. Europol en andere internationale organisaties maken gebruik van data en kennis die verworven is met technologie van Web-IQ.

Het trof de jury dat het bij Web-IQ ging om een bedrijf dat min of meer bij toeval stuitte op criminele activiteiten op het internet en vervolgens besloot om de aanwezige kennis en kunde in te zetten voor de bestrijding daarvan. Het belang van de onderneming werd zo ten dienste gesteld van een groter goed: het maatschappelijk belang. Dankzij de speciaal hiervoor door Web-IQ ontwikkelde technische middelen hebben politie en gemeenten slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie weten op te sporen en uit verschrikkelijke situaties weten te bevrijden.

Het is die maatschappelijke betrokkenheid van Web-IQ en de publiek-private samenwerking die daaruit voortvloeide, die deze inzending in de ogen van de jury zo bijzonder maakt. In de toekomst zal steeds vaker een beroep moeten worden gedaan op private partijen in de strijd tegen cybercrime. Het verantwoordelijkheidsgevoel van Web-IQ en het handelen dat daaruit voortvloeide, is een hoopgevend voorbeeld voor andere bedrijven in deze sector.

De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, organisatie of project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving.