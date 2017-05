‘Groene waterstof nieuwe kans voor Groningse economie’

Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om de groene waterstofeconomie tot ontwikkeling te brengen. Een dergelijke waterstofeconomie zou, uiteindelijk, de huidige aardgaseconomie volledig kunnen vervangen. Om dit te kunnen realiseren is echter een radicaal andere denkwijze en aanpak nodig. Groene waterstof wordt gewonnen uit water. Dat gebeurt met elektrolyse, waarbij met elektriciteit water in waterstof en zuurstof wordt gescheiden.

Dat het Noorden goed gepositioneerd is staat in het deltaplan ‘De Groene Waterstofeconomie in Noord-Nederland’ dat de Noordelijke Innovation Board samen met het bedrijfsleven, wetenschap en overheid heeft uitgebracht.

Noord-Nederland heeft te maken met een dubbele urgentie, naast de omschakeling naar een duurzame energievoorziening, zal ook de aardgasproductie sterk moeten worden verminderd.

“Maar dat is niet de enige reden voor een groene waterstofeconomie”, zegt directeur Denisa Kasova van de Noordelijke Innovation Board. “De groene waterstof maakt energietransitie mogelijk voor de chemie, mobiliteit en elektriciteit. Dit is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen én de economie te vergroenen en te versterken. Noord-Nederland is daarbij uniek gepositioneerd en dat biedt uitstekende kansen om een grote bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening, groene waterstofproductie tegen competitieve prijzen en de realisatie van een sterke en groene economie.”

Regie en doorzettingsvermogen





Maar om dit te kunnen realiseren is een radicaal andere denkwijze en aanpak nodig, staat in het rapport. “Het vereist ook moed en doorzettingsvermogen, regie en coördinatie om een plan van deze grootte te realiseren”, zegt professor Ad van Wijk, lid van de Noordelijke Innovation Board.

In het plan wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden en kansen van een groene waterstofeconomie en de aanpak die daarvoor nodig is. “Er is samen met het bedrijfsleven, wetenschap en overheid een high level routekaart ontwikkeld”, zegt Van Wijk. “Deze moet nu concreet worden uitgewerkt in een masterplan en projecten.”

Archieffoto: Twitter https://twitter.com/pprinssenpaul