Google-topman Pim van der Feltz naar Groninger Forum

Iedereen kan dan vragen stellen aan de Google-topman, die zelf overigens ooit ook in Groningen studeerde. In anderhalf uur tijd wordt Pim van der Feltz deze avond het hemd van het lijf gevraagd over het machtigste, grootste en snelst groeiende tech-bedrijf ter wereld. Het bedrijf dat zo verweven is met ons dagelijks leven, dat het zelfs een werkwoord is geworden: zoekgigant Google.

De organisatie gaat deze avond eerst in gesprek met hem over de rol van creativiteit bij Google, over de bedrijfsstrategie, privacy en ethiek en al het andere wat ter sprake komt. Host en trendwatcher op het gebied van nieuwe media en technologie Jarno Duursma ontleedt al browsend Feltz’s achtergrond, want hoe komt een student Algemene Economie uit Groningen terecht bij Google?



En natuurlijk gaat Duursma ook dieper in op Google als onderneming en werkgever. Welke tips heeft Feltz voor (startende) ondernemers? En wat kunnen we leren van de werkcultuur bij Google? Het publiek krijgt overigens ook de mogelijkheid om hem zelf vragen te stellen.

Woensdag 21 juni 20.00 – 21.30 uur Groninger Forum, locatie Hereplein 73 Entree: € 5,- / € 3,50 (jongeren, studenten, stadjerspas) Kaarten via www.groningerforum.nl