Founder Talks legt vuur aan schenen van Groningse 'founders'

Breij interviewt bij de eerste editie van Founder Talks uitvaartondernemer Evert de Niet, die werkt aan het duurzaamste crematorium van Nederland, in Groningen. Hij weet alleen nog niet hoe het eruit moet gaan zien. En: hij liet zijn bedrijf op zijn verzoek overnemen door een concurrent. Waarom maak je zo'n keuze? Tijd voor een gesprek in de diepte.



Ook spreekt de journalist met Albert Buring van 212 Fahrenheit. Hij sleepte verschillende prestigieuze designprijzen in de wacht en is het brein achter het omstreden roze pand aan de Grote Markt in Stad. Hoe doe je dat, voortdurend originele ideeën verzinnen?



De eerste editie van Founder Talks is op 2 mei in het Groninger Forum. Je mag zelf vragen stellen en er zijn drankjes. Je moet je wel aanmelden en er zijn nog een aantal plekjes.