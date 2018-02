Fonds Ondernemend Groningen helpt ondernemers bij realiseren van mooie ideeën

In Groningen kunnen veel plannen in het algemeen belang van (ondernemend) Groningen worden gerealiseerd met steun van het Fonds Ondernemend Groningen. Wélke projecten steun krijgen uit dit fonds, dat wordt eerst besproken bij de Groningse ondernemersverenigingen die vervolgens een advies uitbrengen. De ondernemersvereniging voor de zuid-oostzijde van Groningen – VBZO – organiseert daarom een Fondscafé op 14 maart in ’t Feithhuis

'We hebben met de vereniging al veel mooie projecten kunnen doen met de gelden uit het Fonds Ondernemend Groningen. Graag gaan we op zoek naar nieuwe plannen tijdens het Fonds café op woensdag 14 maart, 17-19 uur in het Feithhuis’, aldus de VBZO.

Het Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Het bestuur van VBZO zal tijdens de bijeenkomst op 14 maart kort iets uitleggen over Het Fonds. Vervolgens worden in een brainstormsessie met de aanwezige leden bekeken, welke plannen er leven en hoe deze tot uitvoering kunnen komen.

Aanmelden

Leden kunnen zich aanmelden voor dit Fondscafé via deze link. Het programma kun je hier nalezen. Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk vrijdag 9 maart.

Locatie

De locatie van dit Fondscafé is stadscafé Het Feithhuis, Martinikerkhof 10 in Groningen. Je kunt betaald parkeren in de parkeergarages aan het Damsterdiep, bij het UMCG of bij de Rademarkt.