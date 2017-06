Electrische snellader voor Groningse taxi's

Op de taxistandplaats bij het Hoofdstation in Groningen is de allereerste, speciaal voor 100% elektrische taxi’s, snellaadpaal geplaatst. Met één paal kunnen twee taxi’s tegelijk laden. Deze laadpaal is uniek omdat dit de eerste snellader is op openbare grond (maar alleen toegankelijk voor taxi’s) en er is gekomen op initiatief van een doortastende elektrische taxi-ondernemer, in samenwerking met lokale energiecoöperatie Grunneger Power.



De stroom waarop deze taxi’s rijden is door een bijzondere constructie gegarandeerd 100% lokaal opgewekt met zonnestroom. Daarmee is dit concept voor het eerst in Nederland uitgerold, en voor zover bekend, uniek in de wereld. Hiermee stimuleert Groningen duurzaam rijden en dragen wij ons steentje bij aan een schonere lucht en een prettiger leefklimaat, aldus de initiatiefnemers.

Er kon donderdagmorgen nog niet geladen worden omdat (op zeer korte termijn) de laadpaal nog moet worden aangesloten op het Enexis netwerk. Volgende week woensdag wordt het noodzakelijke verkeersbord en de vakmarkering (ovb) aangebracht. De verwachting is dat 30 juni de paal ‘live’ kan gaan.

Er zijn momenteel al vier 100% elektrische taxi’s in de stad (Nissan Leaf, Nissan EV200, Tesla Model S, Tesla Model X). Twee andere ondernemers hebben al aangegeven n.a.v. het plaatsen van deze laadpaal om ook elektrisch te gaan. Voor diverse andere locaties in de stad is al belangstelling getoond om snellaadinfrastructuur aan te leggen.