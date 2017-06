Digitalisering Gronings dialect moet uitsterven voorkomen

Bureau Groninger Taal en Cultuur (RUG) en het Huis van de Groninger Cultuur zijn op dinsdag 20 juni samen aanwezig op Digital X Groningen, een event van Google, Groningen Digital City en de Gemeente Groningen. In de Suikerfabriek in de stad zullen zij die dag gezamenlijk het project 'Gronings Digi-toal' presenteren. Dit project is onderdeel van het Groninger Woordenboek Nieuwe Stijl, het eerste samenwerkingsproject van de twee cultuurorganisaties. De samenwerking met Google is een primeur voor het Nedersaksisch taalgebied.

Een (streek)taal die niet digitaal beschikbaar is, is tot uitsterven gedoemd. Om deze ‘digitale taaldood’ van het Gronings voor te zijn, is de hulp van Groningers zelf nodig. Op dinsdag tijdens Digital X kunnen taalliefhebbers en sprekers van het Gronings langskomen bij de stands van Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Huis van de Groninger Cultuur om zelf mee te doen aan het Gronings Digi-toal project. Zij kunnen ter plekke hun eigen dialect online vast laten leggen en er is de mogelijkheid de eigen Groninger woordenschat te testen met een digitale quiz.



Momenteel wordt op de RUG het Gronings gedocumenteerd voor het wetenschappelijke online taalproject Endangered Languages. Deze wereldwijde online taaldatabase is ook door Google geïnitieerd. Onderzoekers van de RUG willen tijdens Digital X met de bezoekers in gesprek. Een aantal vrijwilligers is daarom op dinsdag 20 juni van 11.00 tot 17.00 uur aanwezig om de inbreng van bezoekers te registreren. Dit gebeurt in de Suikerfabriek en op het terrein van The Big Building, gelegen achter het hoofdstation van Groningen.



Digital X



Van 19 tot en met 29 juni organiseren Google, Groningen Digital City en de gemeente Groningen Digital X Groningen. Op het programma van het evenement staan tal van activiteiten op verschillende niveaus om de digitale vaardigheden van Groningers te versterken. Tijdens Digital X Groningen strijkt Google met de Digitale Werkplaats neer in de Suikerfabriek om workshops te geven aan ondernemers, studenten en werkzoekenden.