Café De Drie Gezusters komt met eigen biertje

Speciaal ter ere van dit jubileum wordt zaterdag 3 maart samen met de nieuwe huisstijl het eigen speciaalbier De Drie Gezusters Blond gelanceerd. Met deze aanpak laat De Drie Gezusters weten dat het klaar is voor de toekomst.



Meyer Beheer



Grand Café De Drie Gezusters, Sports Bar De Groote Griet, Café Hoppe, De Drie Gezusters Upstairs en Hotel de Doelen zijn befaamde horecagelegenheden aan de zuidzijde van de Grote Markt en sinds een jaar in eigendom van Meyer Beheer.



“Deze horecazaken zijn een begrip in Groningen. Veel mensen hebben er mooie herinneringen en ons uitgangspunt is om er vele goede belevingen aan toe te voegen”, vertelt Eelco Kuijpers, directeur Horeca bij Meyer Beheer. “De Drie Gezusters is de huiskamer van de Groninger. Ons doel is om dat de komende dertig jaar te blijven en een kwaliteitsslag te maken in uitstraling, personeel en aanbod.”



Blond Bier



Met het nieuwe De Drie Gezusters Blond Bier speelt het grand café in op de trend van eigen speciaalbier. Het bier is speciaal voor de zaak gebrouwen in samenwerking met Baxbier Brouwerij en kenmerkt zich door fruitige en bloemige smaken waardoor het gemakkelijk doordrinkt en goed combineert met de sigature dish de tay-toy spies; een spies van ossenhaas met paprika, ui en tay-soy dressing.