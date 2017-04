'Groningen Office' in China open - eigen kantoor voor Stad, ondernemers, UMCG en Hanzehogeschool

Groningen krijgt een eigen permanente vertegenwoordiging in China. In zusterstad Tianjin, om precies te zien. Deze week opent burgemeester Den Oudsten deze voorziening. Dat gebeurt tijdens een werkbezoek aan China, samen met een delegatie van dertig personen, afkomstig van het UMCG, de Hanzehogeschool, bedrijfsleven en de gemeente Groningen.

Burgemeester Peter den Oudsten brengt deze week een officieel bezoek van enkele dagen aan de Chinese zusterstad Tianjin. Hij staat aan het hoofd van een delegatie van dertig personen, afkomstig van het UMCG, de Hanzehogeschool, bedrijfsleven en de gemeente Groningen. Het werkbezoek van de Groninger delegatie vindt plaats van dinsdag 18 april tot zaterdag 22 april.

Hoogtepunt van de reis van de Groningers vormt de komende vestiging van een permanente vertegenwoordiging van Groningen in Tianjin. Vanuit dit Groningen Office worden straks de belangen van Groningen – UMCG, Hanzehogeschool, ondernemers en gemeente – behartigd.

Een ander hoogtepunt betreft de opening donderdagmiddag 20 april van de Health Campus in Wuqing, een voorstad van Tianjin. De Hanzehogeschool werkt daarbij samen met de Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Op het Health Campus wordt onderzoek gedaan, vindt productontwikkeling plaats en zijn er opleidingen op het gebied van Health, gezonde voeding, fysiotherapie en revalidatietherapie. De Hanzehogeschool levert onder meer een onderzoeker en onderwijs op het gebied van revalidatie en fysiotherapie. Het Groninger bedrijf Lode levert de apparatuur op het gebied van ergotherapie.

Bijzondere vermelding verdient de inauguratie van mevrouw doctor Frederiec Withaar – directeur van het Orthopedagogisch Centrum Regio Noord (OCRN) - als visiting professor aan de Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Op het gebied van de gezondheidszorg is er nauwe samenwerking met het UMCG. Gezamenlijk wordt er onderzoek gedaan. Daarnaast geeft het UMCG na- en bijscholing aan artsen in China.

Groningen heeft sinds 1985 een vriendschapsband met Tianjin. Groningen is daarmee de oudste zusterstad van Tianjin. De stad ligt ten zuiden van Beijing, heeft meer dan vijftien miljoen inwoners (2015) en is een van de vijf nationale centrale steden in China. De vriendschapsband is de laatste jaren verstevigd doordat zowel het UMCG als de Hanzehogeschool actief zijn geworden in Tianjin.