Aanleg nieuwe stroomkabel Eemshaven-Denemarken van start

De COBRAcable is een initiatief van netbeheerder TenneT en zijn Deense evenknie Energinet.dk. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via het Duitse deel van de Noordzee naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op de bestaande netten.