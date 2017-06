15 juni: informatieavond deeltijdopleidingen Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven is dé aanbieder van flexibel deeltijdonderwijs in het Noorden. We helpen u om de kennis en vaardigheden te realiseren die voor uw werk en carrière cruciaal zijn. Nu en in de toekomst. U kunt bij ons terecht voor een opleiding (master, hbo of post-hbo) of cursus die sterk praktijkgericht is.



Flexibiliteit en maatwerk

Uw ontwikkelvraag is ons startpunt; het antwoord erop vullen we samen met u in. Volg een volledige opleiding of kies alleen de modules die het beste aansluiten op uw vaardigheden, interesses en behoeften. Studeer in het tempo dat u het beste uitkomt. Zo kunt u niet alleen vol overtuiging aan uw opleiding beginnen, maar deze ook met net zoveel plezier afronden.



Meer weten?

Kijk op professionals.hanze.nl.