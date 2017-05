Webshop De Schoenenfabriek overgenomen

De webshop van De Schoenenfabriek, www.deschoenenfabriek.nl , is overgenomen. De webshop is overgenomen door webwinkelketen Etrias Lifestyle Stores.

De Schoenenfabriek werd in 2013 opgericht door Berend Ziengs in Groningen. Het bedrijf bestond uit een meerdere fysieke winkels en een webshop.



De winkel, waaronder die aan de Vismarkt, werden onlangs na het faillissement van De Schoenenfabriek al gesloten. Voor de webshop is nu dus een overnamekandidaat gevonden.



Etrais heeft de boedel uit de webshop overgenomen. De meeste merken die bij De Schoenenfabriek werden verkocht zullen ook in de fysieke winkel van Etrias in Vught worden aangeboden.