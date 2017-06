Warme wafels en frozen yoghurt bij nieuwe ‘Strawberry’

En weer is het aanbod in winkels in Groningen uitgebreid met een nieuwe formule! Op de hoek van de Coehoornsingel en de Ubbo Emmiusstraat – de drukke aanlooproute naar het Hoofdstation – is Strawberry geopend. Men kan er, zoals te zien op deze foto op de GIC, terecht voor warme wafels maar ook voor, zeker bij dit zomerse weer, frissere producten, zoals frozen yoghurt , smoothies, of milkshakes met bijzondere smaken. (Foto: Facebook Strawberry Groningen).