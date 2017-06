Vliegveld Eelde grootste groeier van Nederland

De groei is te danken aan een toename van het aantal lijnvluchten. Over heel 2016 daalde het aantal passagiers dat via Groningen reisde nog met bijna 16 procent.



Groningen is een relatief kleine luchthaven, het aandeel passagiers dat via deze luchthaven reist bedraagt met 31 duizend in het eerste kwartaal slechts 0,2 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens. In totaal reisden 15,5 miljoen passagiers via Schiphol of een van de vier regionale luchthavens.