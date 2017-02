VentureLab International North steunt twintig veelbelovende Groningse start-ups

VentureLab International North heeft vrijdag 27 januari de aftrap gegeven voor het Business Accelerator-programma 2017. Twintig start-ups begonnen het programma, dat zich richt op zowel de business development als op de individuele ontwikkeling van ondernemers.



Aard Groen, directeur van VentureLab International, introduceerde het programma aan de deelnemers, de nadruk leggend op het unieke karakter van het programma door het verstrekken van een relevant netwerk voor ondernemers, een trainingsprogramma op maat, en coaching om hun bedrijven te stimuleren.



De start-ups die dit jaar deelnemen zijn vooral gericht op gezondheid - en energietransitie gerelateerde business. De focus van de ideeën bestrijkt een breed scala van innovaties van duurzame en herbruikbare energie-oplossingen, nieuwe ontwikkeling van geneesmiddelen en de verbetering van de diagnose-instrumenten.



De specifieke Energy VentureLab en VentureLab Health groepen zijn mogelijk door samenwerking met partners, zoals: Energy Academy Europe, EnTranCe, EIT Health, Engie, Gasunie, Gasterra, Univeristy of Groningen, en Value050.



De ondernemers die zich inschrijven in het VentureLab-programma waren enthousiast om hun businessideeën met de groep te delen en te vermelden dat ze gemotiveerd zijn om hun ondernemersvaardigheden bedrijven verder te ontwikkelen. Concreet zijn de deelnemers gemotiveerd om meer over business en marketing te leren, over hoe ze hun bedrijf internationaal uit kunnen breiden en hoe hun producten en diensten te ontwikkelen en naar de markt te brengen.



Tijdens het eenjarige programma in VentureLab zullen de deelnemers de mogelijkheid hebben om continu te werken aan hun business concept, feedback van gespecialiseerde coaches te krijgen en te kiezen uit een aanbod van 70 trainingen die een breed scala aan onderwerpen omtrent ondernemerschap bestrijken.