Vegter’s Nieuwjaarsrolletjes: Hoop op doorstart

Wat is Nieuwjaar in Groningen zonder de met slagroom gevulde rolletjes van Vegter? Voor veel Groningers en Drenten is dat moeilijk voorstelbaar. Toch lijkt het er op dat de Nieuwjaarsrolletjes zullen verdwijnen, want producent Vegter is failliet. Maar de curator heeft toch hoop op een doorstart.

Bij Vegter's in Hoogezand werken 24 vaste medewerkers en 15 uitzendkrachten. De banketfabriek Jac. Vegter werd opgericht in 1874. Het jaar 2008 was voor Vegter een recordjaar: toen produceerde de fabriek 25 miljoen rolletjes.

Het bedrijf raakte in problemen gekomen doordat een grote Duitse afnemer van andere producten (koekjes) afhaakte, zo meldt woensdag dat Dagblad van het Noorden.

De Nieuwjaarsrolletjes doen het onverminderd prima, maar op de andere producten van Vegter’s is nauwelijks winst te behalen door de enorme internationale concurrentie.

Nu het faillissement is aangevraagd moet de curator zien te redden wat er te redden valt. Maar via Radio Noord laat deze weten hoop te hebben op een goede afloop. Voor het faillissement was er al belangstelling voor een overname van het bedrijf, en die belangstelling is er nog steeds.