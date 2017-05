Vapiano opent de deuren en mikt nu op 800 gasten per dag

De grootste Vapiano van Nederland heeft woensdagavond de deuren geopend in Groningen. De pizza- en pastaketen heeft zich gevestigd in de Poelestraat en straks krijgt het ook een ingang aan de Nieuwe Markt. Na een openingshaka van de zogeheten Vapianisten, oftewel de medewerkers van Vapiano, kreeg Wibo Rademaker, eigenaar van Vapiano Nederland, uit handen van wethouder Paul de Rook dan ook de officiële vergunning. Het restaurant met zo'n 470 zitplaatsen mikt op zo'n 800 gasten per dag.



De Groninger Ondernemers Courant maakte een uitgebreide reportage van de opening. Die kun je hier lezen.