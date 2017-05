Valkema Machinery groeit dankzij financiering Kredietunie Groningen

Nooit aan het werk

Het gaat goed met Valkema Machinery, al loopt Valkema zelf daar liever niet mee te koop. “Ik weet hoe het gaat en hoe ik groei, de cijfers laten dat ook zien, maar ik vind het niet zo nodig om heel hoog van de toren te blazen. Tegelijkertijd hebben veel mensen geen idee wat ik doe en wat er in deze loods gebeurt. Zelf ben ik veel onderweg, dus het lijkt misschien alsof ik nooit aan het werk ben”, lacht de geboren Bedumer. Niets is minder waar. Dat het goed gaat met Valkema Machinery heeft alles te maken met de inzet van de jonge ondernemer. “Het is hard werken. Mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil en ik werk gemakkelijk zo’n zestig uur per week. Al voelt het niet als werk, dat is het mooie.”



Ondernemer in de avonduren

Officieel begon hij in 2012 met af en toe een machine in- en verkopen. Naast zijn fulltime baan startte hij in de avonduren zijn eigen bedrijf. De machines werden bij zijn ouders gebracht en gehaald. Toen hij in 2014 zijn baan had opgezegd, besloot hij helemaal voor Valkema Machinery te gaan. En dat lukte. “Dat was ook het moment dat ik deze loods nam. Hier kunnen zwaardere transporten terecht en zo kon ik grotere machines kopen. Het is een bijzondere wereld, ik moet echt heel goed alle markten in de gaten houden om goed te kunnen handelen. Bovendien heeft elk land weer andere regels en behoeften. Dat betekent dus heel veel in gesprek met potentiële klanten.”



Groeiambitie

Valkema is ambitieus. En vanuit die ambitie begon hij na een jaar na te denken over financiering. Hij kwam in contact met Kredietunie Groningen. Deze kredietverlener werkt in een partnership met onder andere Economic Board Groningen om het mkb in Groningen te helpen aan (groei)financiering. Waaronder dus Valkema Machinery. Valkema: “In deze business moet je snel kunnen handelen en altijd aan zet zijn om een goede deal te kunnen maken. Simpel gezegd: dat kan alleen als je geld op de rekening hebt staan. Ik wilde een segment hoger kunnen handelen en grotere, duurdere machines kunnen aanbieden aan mijn klanten zodat mijn bedrijf kon groeien. Dat zou lukken met een financiering.” Hij werkte zorgvuldig aan zijn businessplan om zo goed beslagen ten ijs te komen. “Echt niet mijn hobby, maar wel ontzettend belangrijk. Je moet nadenken over de toekomst van het bedrijf, de cijfers moeten kloppen, het is een waardevol proces.”



Groen licht voor de toekomst

Het was niet voor niets. Na een aantal intensieve gesprekken met de Kredietunie kreeg Valkema groen licht. “Wat prettig is aan deze financier: ze kijken naar prognoses en niet alleen naar wat je al hebt gepresteerd. Als starter is je track record nog maar kort. Bij een bank krijg je dan niet veel voor elkaar, maar bij Kredietunie Groningen zitten mensen die ook echt inhoudelijk meedenken over het businessplan en de potentie van het bedrijf. Dat vertrouwen in de vorm van een financiering was een heel belangrijke stap voor me.”



Er op uit

Maar dan begint het eigenlijk pas echt voor Valkema. “Het was echt een bijzonder moment toen ze belden dat het bedrag was overgemaakt. Ik was heel blij, maar voelde ook een enorme verantwoordelijkheid. Het duurde een paar weken voor ik aan het idee gewend was. En toen ging ik er op uit.” Valkema had bewust gekozen om tot dat moment sommige netwerken in zijn business nog niet te benaderen omdat hij de slagkracht niet had ook serieus zaken te doen. De financiering maakte dat nu wel mogelijk. En daar ging hij dan ook vol voor. “Dat heeft vrijwel direct voor groei gezorgd, want ik kon sneller en groter handelen. Dat geeft me de mogelijkheid dit segment verder te verkennen en te kijken naar nieuwe groeimogelijkheden.”



Hard werken voor groei

Klaar is hij nog lang niet. Het ondernemerschap bevalt hem bovendien uitstekend: “Ik werk nu op een paar honderd meter van mijn huis en geniet van de zelfstandigheid die een eigen bedrijf met zich meebrengt. De komende jaren wil ik graag verder groeien en deze financiering heeft dat mogelijk gemaakt. Samen met hard werken, natuurlijk. Maar dat vind ik niet iets om over op te scheppen, zoveel mensen werken hard. Het gaat goed zo. Daar ben ik blij mee.”



Over Kredietunie Groningen en Economic Board Groningen

Kredietunie Groningen bestaat sinds 2014 en ontstond uit de signalering dat het mkb in de regio Groningen lastig aan financiering kon komen sinds de kredietcrisis. Belangrijkste doelstelling is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief die geconfronteerd worden met minder interesse vanuit banken. Naast een financiering krijgen de kredietontvangers ook een ervaren coach toegewezen.



De Kredietunie Groningen werkt samen met onder andere de gemeente Groningen, provincie Groningen, VNO-NCW Noord, Rabobank Stad en Midden-Groningen, ABN AMRO Groningen en Economic Board Groningen.