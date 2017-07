Vacature in beeld: Moving Spirits zoekt een financieel administrateur

Het stad-Groningse bedrijf Moving Spirits is op zoek naar een financieel administrateur. Moving Spirits is een internationale groothandel in A merken sterke drank en champagnes. Wij kopen en verkopen partijen sterke drank die worden opgeslagen in magazijnen in de omgeving van Rotterdam. Vanuit ons kantoor aan de Verlengde Hereweg 173 in Groningen onderhouden we de contacten met onze internationale relaties.