Tweede jeugd voor Paviljoen Overdiep in Appingedam

Appingedam is een van de oudste steden van de provincie Groningen, en volgens sommigen ook één van de mooiste. In het hart van het historische centrum van Appingedam, beroemd vanwege de fraaie hangende keukens over het water, is Paviljoen Overdiep gevestigd. Dit Paviljoen is onder de leiding van de nieuwe eigenaren Jenz en Maartje Verbogt aan een tweede jeugd begonnen, zo meldt de website Eemsdelta.nl

Het echtpaar is er sinds september actief met het realiseren van niet één, maar twee dromen: zelfstandig ondernemer zijn én er voor zorgen dat Paviljoen Overdiep weer een centrale plek krijgt in Appingedam. Een plek waar ook jongere generaties zich helemaal thuis voelen.

‘Appingedam is een geweldige stad om in te werken. Er is sprake van een gestage groei van het toerisme, de stad ontwikkelt zich goed, je kunt hier prima ondernemen en wat is er dan mooier om een zaak helemaal naar je eigen ideeën in te richten’, vertelt Jenz (41).

Voordat hij Paviljoen Overdiep overnam, werkte hij zeventien jaar bij Holland Casino in Groningen, waar hij de afgelopen 7 jaar operationeel eindverantwoordelijk was voor de vestiging in Groningen. Voordien was hij ook al werkzaam in de horeca. Zijn echtgenote Maartje (37) heeft eveneens veel ervaring in de sector en werkte de afgelopen 17 jaar bij Nieuw Woelwijck te Sappemeer.

Diep in zijn hart had Jenz altijd al het gevoel dat hij zelfstandig wilde worden, en toen hij via via hoorde dat ‘Overdiep’ te koop kwam, besloot hij in actie te komen. Dat leidde uiteindelijk tot de overname.



‘We zochten een pand dat weinig onderhoud nodig heeft, waar potentie in zit en dat gelegen is op een A-locatie. ‘Overdiep’ voldeed aan alle voorwaarden’, vertellen Jenz en Maartje. Toen ze in september het roer overnamen, was er sprake van een zonnige en lange nazomer, dus ze maakten een vliegende start. Tijdens de rustiger wintermaanden kunnen ze plannen uitwerken voor een vernieuwde formule.

