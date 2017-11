Twee nieuwe bedrijven Groningen Airport Eelde

Vanaf deze maand zijn twee nieuwe bedrijven op de luchthaven gevestigd. Het gaat om Focus Reizen en Cirrus European Regional Director. Ook Cirrus Sales and Service breidt uit op de luchthaven (zie foto). Het bedrijf is onlangs gestart met de bouw van een nieuwe hangaar. De komst en de uitbreiding van de bedrijven levert ongeveer 20 arbeidsplaatsen op.

Cirrus Sales and Service, gevestigd op Groningen Airport Eelde, is het grootse Europese Servicecenter voor Cirrus Aircraft. Het bedrijf is gestart met de bouw op het voorterrein van Groningen Airport Eelde. Deze gaat ruimte bieden voor een hangaar en showroom van 1150m2, magazijnen, trainingsfaciliteiten en 400m2 kantoorruimte. Directeur Steven Middendorp: “De uitbreiding is voor ons noodzakelijk. We gaan nu ook het onderhoud doen van het nieuwste type van Cirrus Aircraft: een zakenjet. We blijven groeien en investeren nu in deze nieuwbouw.”

Cirrus European Regional Director

Cirrus European Regional Director verhuist van Londen naar Groningen Airport Eelde. Vanuit de luchthaven gaan zij de aansturing doen voor het dealernetwerk van Cirrus Aircraft. “Wij hebben voor Groningen Airport Eelde gekozen omdat de luchthaven centraal is gelegen. De luchthaven heeft alle voorzieningen die we nodig hebben.”

Focus Reizen



Focus Reizen is een reisorganisatie gespecialiseerd in reizen naar het Midden Oosten en Afrika. Abdelrahman Osman (eigenaar Focus Reizen) is blij met zijn nieuwe locatie: “Groningen Airport Eelde is een uitstekende vestigingslocatie. Het is goed bereikbaar en mijn klanten komen meteen in de vakantiestemming!”