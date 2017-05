TUI stopt met vluchten naar Turkije vanaf Eelde

Reisorganisatie TUI heeft besloten ook in het hoogseizoen niet meer vanaf Eelde naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Volgens TUI loopt het aantal boekingen voor een vakantie erg terug sinds het begin van de politieke onrust in Turkije en zijn de vluchten daardoor niet langer rendabel.

Begin april besloot TUI al de vluchten naar Antalya in het laagseizoen te schrappen omdat er te weinig boekingen waren. Nu worden ook de twee wekelijkse vluchten in het hoogseizoen geschrapt.



Wie toch vanaf Eelde naar Antalya wil vliegen, kan nog terecht bij Corendon. Die maatschappij vliegt één keer per week naar Turkije.