‘Topsporttafel’: Groningen moet centrum worden van sporttalent

De lijst met topsporters afkomstig uit Groningen, met namen als Arjen Robben, de gebroeders Koeman of Bauke Mollema, zal in de toekomst nog veel langer gaan worden. Dat althans is de ambitie van een ‘Topsporttafel’ die werd gepresenteerd.

De kracht van sport inzetten om van Groningen een vitale en talentrijke stad en regio te maken: daarvoor is ‘De Topsporttafel’ in het leven geroepen. ‘De Topsporttafel’ is een gezamenlijk initiatief van onderwijs- en kennisinstellingen, sportclubs en de gemeente Groningen. Het doel is Groningen te ontwikkelen tot centrum van sporttalent.

De initiatiefnemers richten zich op breedtesport, beweging in onderwijs, talentontwikkeling en maatschappelijke en economische ontwikkeling om zo uiteindelijk van Groningen een “topsportieve”, vitale en gezonde regio te maken. Deelnemende partijen zijn de gemeente Groningen, het HANNN, het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Alfa-college, Health-i-Port en de Energy Valley Topclub (EVTC), waaronder de volgende topsportclubs vallen: basketbalclub Donar, hockeyclub GHHC Groningen, ijshockeyclub GIJS Groningen, volleybalclub Abiant Lycurgus, korfbalclub Nic./Alfa-college en voetbalclub FC Groningen.

Tweemaal per jaar komen alle partijen samen om de ambities scherp te houden en mooie plannen te smeden. De Topsporttafel is daarnaast opgedeeld in deeltafels, die ieder met een eigen thema aan de slag gaan met concrete mogelijkheden. De thema’s zijn faciliteiten, marketing, kennismanagement en onderwijs, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en breedtesport.

De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar. Op woensdag 22 februari wordt in het Alfa-college de gezamenlijke Top Sportdag Groningen georganiseerd voor jeugd met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die samen met valide (top)sporters actief zullen zijn in diverse sporten.

Februari 2017 is in Groningen Topsportmaand waarbij voor een aantrekkelijke prijs voordelig topsport in Groningen bezocht kan worden door een breed publiek. De genoemde zes samenwerkende sportclubs binnen de EVTC bieden gezamenlijk een passe-partout aan waarmee sportliefhebbers thuiswedstrijden van alle zes clubs kunnen bezoeken tegen een sterk gereduceerd tarief. Volwassenen betalen €29,75 en jeugd tot 17 jaar betaalt €19,75 om zes wedstrijden te kunnen bezoeken tussen 5 februari en 5 maart. De sportclubs wijzen plekken op de tribunes toe.

Het passe-partout is nog tot en met vrijdag 3 februari te koop via www.evtc.nl/topsportmaand