Top Dutch werft alvast personeel voor Teslafabriek

Op TopDutch.com kan iedereen zich vanaf vandaag aanmelden als potentieel medewerker voor Tesla. Onder de inschrijvers worden prijzen verloot zoals een reis naar San Francisco met een bezoek aan Silicon Valley. Op de site komt een teller te staan met daarop het aantal inschrijvingen. Ook informeren we via Twitter Elon Musk en Tesla over het aantal mensen dat voor Tesla wil werken.



‘Wij hebben hier veel talent’

Onlangs werd bekend dat Tesla met stip op nummer één staat als meest populaire werkgever in Nederland onder studenten, technici en bedrijfskundigen. Meerdere landen en regio’s dingen naar de gunsten van Tesla om haar Gigafactory accubedrijf er te vestigen. De fabriek is zo groot als honderd voetbalvelden. Er zijn miljardeninvesteringen mee gemoeid en de fabriek kan direct en indirect zo’n 10.000 banen opleveren.



‘Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven zoals Tesla is het vinden van gekwalificeerd personeel. Je kan heel veel argumenten hebben waarom een bedrijf zich in jouw regio moet vestigen, maar als je geen personeel kan leveren, houdt het op. Wij hebben hier veel talent. Dus hebben we bedacht om dat probleem alvast voor ze op te lossen’, aldus Patrick Brouns, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Groningen.



‘Onze regio is van oudsher een energietransitieregio, waar ruimte is om te ondernemen’, vult Henk Brink, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Drenthe aan. ‘Met deze campagne willen we nogmaals de rode loper uitrollen voor Tesla, zoals we dat ook doen voor andere bedrijven die we graag naar onze prachtige groene regio halen. Daarnaast willen we meer trots en samenhang in onze regio en daar is deze campagne een mooie uiting van!’



‘We kruipen uit onze schulp en wachten niet meer af’

‘Deze Tesla campagne is een voorloper om als drie provincies vaker en meer bedrijven uit het buitenland naar het Noorden te trekken. We kruipen uit onze schulp en wachten niet meer af. Alle ervaring en spin off die we nu al hebben is daarom goud waard’, zegt Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Fryslân. ‘Maar wat we wel kunnen laten zien, is dat we er als regio echt met zijn allen voor willen gaan: voor verduurzaming, voor economische groei, voor werk. En andere bedrijven die zich melden worden uiteraard ook met open armen ontvangen.’



‘De trots en ons enthousiasme hebben bedrijven wakker geschud’

Volgens ontwikkelingsmaatschappij NOM hebben zich inmiddels drie andere bedrijven gemeld om zich mogelijk in de regio te vestigen. ‘De trots en ons enthousiasme hebben bedrijven wakker geschud, dus we roepen iedereen op zich aan te melden op TopDutch.com, en de wereld door onze groene bril te bekijken’, zegt Wubbo Everts van de NOM.



‘Top Dutch-campagnes zijn met een knipoog en hebben ook een serieuze boodschap. Onze regio heeft een torenhoge ambitie: vooruitlopen op het gebied van verduurzaming. We tonen met deze campagne de energie aan die we hebben om onze leidende positie uit te bouwen tot de nieuwe energieregio van Europa. Elk bedrijf, zowel regionaal als internationaal, op het gebied van duurzame energie wordt hier actief geholpen, zoals aan enthousiast personeel’, zegt Gerard van der Schaar van MG Energy Systems.