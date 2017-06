Sundance Kid Carolieweg sluit de deuren

Eigenaresse Yolande Vos heeft besloten met pensioen te gaan. Ze laat op Facebook weten dat het geen gemakkelijke beslissing is geweest. “Vooral het afscheid wat ik moet gaan nemen van mijn fantastische collega's en de vele leuke en trouwe klanten.” De winkel aan de Carolieweg is voorlopig nog gewoon geopend.



De Sundance Kid is de zoveelste schoenenwinkel in de stad die de deuren sluit. Eerder gingen onder meer De Schoenenfabriek, Invito en Dolcis al dicht.