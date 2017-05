Startup Weekend dit jaar op Airport Eelde

Tijdens het weekend werken ondernemers en studenten een idee uit tot een business. Vorige editie vonden plaats in de stad, maar nu dus op het vliegveld van Eelde.



Het weekend vindt plaats in de voormalige Rijksluchtvaartschool, in het verlengde van de landingsbaan. Deelnemers die dat willen, mogen er overnachten: ze kunnen er een tent opzetten of slapen in camper of caravan.



Deze editie staat in het teken van ‘Summercamp’, inclusief vuurkorven, een barbecue en dus ook overnachten.