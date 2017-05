‘SchoenenZaken’ moet opvolger worden van De Schoenenfabriek

‘We gaan er echt een héle gave herenschoenenzaak van maken! We willen tot de beste schoenenwinkels behoren in een pand in de Zwanestraat, nu al de leukste winkelstraat van Nederland’. Dat betoogt Joël Timmerman, een van de drie oud-medewerkers van De Schoenenfabriek. Die winkel aan het A Kerkhof ging in maart failliet, maar per 1 september willen de drie ondernemers een nieuwe zaak openen, met hetzelfde gevoel.

Drie oud-medewerkers van De Schoenenfabriek beginnen per 1 september aanstaande een nieuwe herenschoenenzaak in de Zwanestraat in Groningen, onder de naam: ‘SchoenenZaken’. ‘We weten dat er markt is voor een herenschoenenzaak in het midden- en hogere segment in Groningen en daarom hebben we besloten een nieuwe winkel te beginnen, die de consument hetzelfde gevoel biedt als De Schoenenfabriek deed, maar wel met een eigen twist!’, aldus Joël Timmerman, een van de drie initiatiefnemers.

Samen met Paul Vetter en Thies Nicolai opent Joël Timmerman op vrijdag 1 september de nieuwe ‘SchoenZaken - Meesters in Herenschoenen’ in de Zwanestraat. ‘De reden dat De Schoenenfabriek het niet gered heeft had op zich niets te maken met de marktsituatie en met de vraag naar kwaliteitsherenschoenen. Die vraag is er zeker, we hadden ook een trouwe klantenkring, en veel goodwill. Het probleem was dat we teveel hadden ingekocht, en dat we te grote voorraden hadden. Daar hebben we veel van geleerd en wij gaan zorgen dat we voorzichtiger zullen inkoppen’, aldus Joël.

De drie initiatiefnemers hebben in elk geval hun hart verband aan de herenschoenen, een product dat ze opnieuw met veel liefde willen gaan verkopen.

Meer over het initiatief is te lezen op de Groninger Ondernemers Courant.