Samenwerking Noord en Noorderlink bundelen krachten voor Noordelijke arbeidsmarkt

Samenwerking Noord en Noorderlink, allebei organisaties die zich inzetten voor de noordelijke arbeidsmarkt, gaan hun krachten bundelen. Waar bij Samenwerking Noord (semi-)overheidsorganisaties en bedrijven zijn aangesloten die de arbeidsmarkt voor ICT in Noord-Nederland willen versterken, richten de samenwerkende partijen binnen Noorderlink zich voornamelijk op human resource management en development. Een samenwerking tussen de twee organisaties ligt volgens voorzitters Fred Hassert (Samenwerking Noord) en Henk Eggens (Noorderlink) dan ook voor de hand.





De twee organisaties zijn actief op uiteenlopende onderdelen van de arbeidsmarkt. Dat zal ook zo blijven, maar waar dat maar enigszins mogelijk is zullen Samenwerking Noord en Noorderlink gezamenlijk optrekken. Zo hoopt Samenwerking Noord gebruik te kunnen maken van de vacaturebank van Noorderlink en zullen er regelmatig gezamenlijke activiteiten en netwerkbijeenkomsten georganiseerd gaan worden.

Voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord en Henk Eggens, voorzitter van Noorderlink, noemen de samenwerking eigenlijk zeer voor de hand liggend en vanzelfsprekend. Noorderlink is een samenwerking op het gebied van Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD). Door kennis, expertise en best practises uit te wisselen willen de bij Noorderlink aangesloten organisaties de mobiliteit en inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten.

Henk Eggens: “Bij Samenwerking Noord en Noorderlink zijn vaak dezelfde grote bedrijven aangesloten, dus we hebben een vergelijkbaar netwerk. Wij van Noorderlink richten ons op HRM en op thema’s als arbeidsmarkt, talent en mobiliteit. Samenwerking Noord is hét IT-samenwerkingsverband voor Noord-Nederland. Allebei willen we een gezonde arbeidsmarkt. Veel activiteiten lopen parallel of kunnen we parallel laten lopen, en zo versterken we elkaar!”

Fred Hassert: “Er gaat de komende tijd door technologische vernieuwing ontzettend veel veranderen. Denk aan ontwikkelingen op ICT-gebied als digitalisering, robotisering, kunstmatige en cognitieve intelligentie en bijvoorbeeld 3D-printing: daar gaat het over de komende jaren. En uiteraard zal dat ook enorme invloed hebben op de arbeidsmarkt, op processen, procedures, werkwijzen, opleidingen, werving en selectie en ook andere aspecten van HRM. Het klassieke solliciteren gaat verdwijnen of is misschien zelfs al verdwenen. Dan is het nuttig wanneer enerzijds IT-bedrijven en anderzijds HRM-afdelingen daarover in gesprek komen.”

Fred Hassert haalt het voorbeeld aan van de Deense voetbalclub FC Midtjylland. De eigenaar van die club liet talenten selecteren puur op basis van data: hoe vaak scoorden ze, hoeveel assists, hoeveel overtredingen en tal van andere gegevens. En puur op basis van deze big data ontstond een ploeg die jaar in, jaar uit promoveerde en uiteindelijk Europees voetbal wist te bereiken. “Deze opkomende invloed van big data en het gebruik ervan in bijvoorbeeld talentontwikkeling is een van de thema’s die we tijdens gezamenlijke events aan de orde zouden kunnen stellen.”

