Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opent vestiging in Papenburg: “University of Groningen North West Germany”

Meer dan 400 jaar geleden was het een Ost-Fries die in 1614 de Rijksuniversiteit Groningen oprichtte. En nu zijn het Groningers die in het Duitse Ost-Friesland een vestiging van de RUG hebben opgericht. Dat gebeurde afgelopen vrijdag toen in Papenburg de oprichtingsakte werd ondertekend van de University of Groningen North West Germany (UGNWG). De akte werd namens de RUG ondertekend door Sibrand Poppema, voorzitter van het college van bestuur van de RUG.

In september 2013 werd de vestiging van de RUG in het Marienhospital in Papenburg al aangekondigd. In de tussentijd zijn diverse samenwerkingen opgezet tussen onderzoekers van de RUG en bedrijven en instellingen uit de grensregio. De vestiging in Papenburg verstevigt de verbinding tussen de RUG en de Duitse partners en vergroot de toegankelijkheid. Het is een uitvalsbasis voor nieuwe initiatieven.

Hechte band met de grensregio

‘Wij hebben een hechte, eeuwenoude band met Duitsland, te beginnen bij onze oprichter Ubbo Emmius. We werken al sinds lange tijd samen met kennisinstellingen in de grensregio. Bovendien verwelkomen we ieder jaar een aanzienlijk aantal Duitse studenten’, zegt Sibrand Poppema, collegevoorzitter van de RUG. ‘Het levert stageplekken en banen voor afgestudeerden op. Daarnaast zorgt het netwerk in Duitsland voor nieuwe onderzoeksmogelijkheden die ten goede komen aan de economische ontwikkeling van de regio.’

Al meer dan 100 stageplaatsen

Momenteel zijn er al meer dan 100 stageplekken voor medische studenten gecreëerd in Duitsland. Daarnaast werkt de RUG momenteel samen met Duitse partners aan verschillende projecten op het gebied van energie, gezondheid, logistiek, openbaar bestuur en leefomgeving. Voorbeelden zijn Geothermal energy project (Green energy park Heede), Liveability in the Wadden Area (WadNu?!), Employee health (Sprinterreg) en Innovative uses of slick (Dutch Ems Dollard waters). Daarnaast werkt de RUG mee aan een project over de integratie van Duitse en Nederlandse legeronderdelen.

Foto: (RUG). Vlnr: Hermann Wocken (burgemeester Dörpen), Annemieke Galema (R&V RUG), Peter van Kampen (UGNWG), Karel Groen (EDR), Harald Orfgen (UGNWG), Sibrand Poppema, Mathias Bitter (Marien Hospital), Paul Bloem (Meyer Werft), Jan Peter Bechtluft (burgemeester Papenburg)