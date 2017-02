Prins Constantijn opent in Groningen Blockchain Hackathon

Prins Constantijn heeft vrijdagmiddag in Groningen de Dutch Blockchain Hackathon helpen openen. Dat is een evenement waar software- en website-ontwikkelaars aan gezamenlijke projecten werken. Drie dagen lang gaan ze in Groningen nieuwe toepassingen bedenken voor het nieuwe betaalmiddel ‘Blockchain’. De prins verrichtte de opening samen met wethouder Joost van Keulen en de organisatoren Rutger van Zuidam en Nick Stevens.

Er doen in totaal zo’n 350 mensen uit de hele wereld aan mee. Het is daarmee een van de grootste Hackathons van Europa. Opnieuw zet Groningen zich hiermee op de kaart als stad met een zeer ondernemende en florerende IT-bedrijfstak, waar wordt gewerkt aan de toekomst