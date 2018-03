Politie: steeds vaker vals geld in Groningen

De politie in Groningen waarschuwt voor valse biljetten van 50 euro. Volgens de politie duikt er in Groningen steeds vaker vals geld op.

De valse briefjes worden onder andere gebruikt bij het ‘betalen’ van spullen via sites Marktplaats.



De politie raadt ook ondernemers aan om extra alert te zijn op vals geld. “Wees consequent in het controleren van de echtheid van briefgeld”, zegt de politie.



Wie vals geld heeft aangenomen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Hier kun je checken of je met vals geld te maken hebt.