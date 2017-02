Poelestraat verandert dankzij komst Vapiano

Dat is een keten waar het eten klaar gemaakt wordt net zoals in een wok-restaurant: je ziet de koks midden in de zaak aan het werk. De nieuwbouw is al bijna klaar, en de eigenaren zijn nu al begonnen aan de inrichting van het pand, dat in de loop van het jaar geopend zal worden. Men kan het pand straks betreden via de Poelestraat of via de Nieuwe Markt bij het Groninger Forum.

De initiatiefnemers van de formule gebruiken graag een Italiaans spreekwoord , dat zegt: 'Wie rustig en ontspannen leeft, leeft langer en in goede gezondheid.' En die levenshouding geeft de sfeer aan in onze Vapiano-restaurants, zo betogen de eigenaren op de website van Vapiano.

Dat is al zo sinds de eerste Vapiano in het Duitse Hamburg werd geopend op 22 oktober 2002. Twee jaar later besloten de oprichters om Vapiano wereldwijd uit te rollen als franchise-concept. Inmiddels zijn er meer dan 130 Vapiano's in dertig landen op 5 continenten, en er staan nog heel wat nieuwe vestigingen op het programma voor de toekomst.

In steden overal ter wereld, ontmoeten mensen elkaar bij Vapiano ‘om het leven te vieren’. De lange eikenhouten tafels bij Vapiano nodigen uit om contact te maken - met vrienden, familie of gewoon met andere gasten.

Bezoekers bestellen hun pasta, pizza, antipasti of salade rechtstreeks bij de chefkok, midden in het restaurant. De chef bereidt alle gerechten voor hun ogen.

Meer informatie over de bouw: www.groningenvernieuwt.nl / Foto: Erwin Kloen.