Pdb|design , een bouwkundig ontwerp- en adviesbureau in Groningen, is op zoek naar nieuwe medewerkers.

Het ontwerp- en adviesbureau pdb|design, dat een onderkomen heeft in het vroegere grafisch museum aan de Rabenhauptstraat in Groningen, is onder andere op zoek naar een bouwkundig tekenaar en een 3D specialist.



Alle vacatures zijn te vinden via deze link.