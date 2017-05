Opvolger Harm Post als directeur van Groningen Seaports: Cas König

Cas König (51) wordt per 1 september a.s. benoemd tot directeur van Groningen Seaports NV. Zijn benoeming heeft de volledige instemming van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Ook de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over zijn benoeming. Hij volgt Harm Post op die na ruim 17 jaar het havenbedrijf verlaat voor nieuwe uitdagingen. Dat heeft een woordvoerder woensdagmiddag bekend gemaakt.

Cas König is sinds een aantal jaren directeur van Klesch Aluminium Delfzijl. In de afgelopen jaren heeft hij een brede ervaring opgebouwd in zowel de industriële havenomgeving als in de politieke/sociale belangenorganisaties. Zo heeft hij diverse functies uitgevoerd bij het Delfzijlse bedrijf ESD-SIC waarvan hij in de periode 2009-2015 als directeur de regie heeft gevoerd.



Praktische en sociale ervaringen heeft hij opgedaan in binnen- en buitenland. In die periode is hij ook uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2013. König is daardoor een jaar lang op nationaal niveau boegbeeld van de procesindustrie geweest. Hij is in de afgelopen jaren bij diverse belangenorganisaties actief geweest waaronder de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en VNO-NCW Noord.

König is een kenner van het noordelijke bedrijfsleven met speciale aandacht en affiniteit voor milieu, gezondheid, veiligheid en omgeving in relatie tot bedrijvigheid. Cas König en zijn gezin wonen in het Noord-Groningse dorpje Meedhuizen, onder de rook van het Eemsdelta havengebied.