Ondernemersevent rond live uitzending BNR Zakendoen in BuildinG

Programma



Vanaf 09:30 uur Ontvangst gasten



10:00 – 12:00 uur Live uitzending BNR Zakendoen

Live uitzending met succesvolle verhalen uit de regio en de kansen voor ondernemers in Groningen met BNR presentatoren Annette van Soest en Thomas van Zijl.



12:00 - 13:00 uur Lunch en ontvangst gasten middagprogramma



13:00 - 14:15 uur Off air BNR Zakendoen en GROEIfonds

Hoe pakt het GROEIfonds uit in de praktijk? Speciaal voor ondernemers alle ins en outs van het GROEIfonds, gepresenteerd door Annette van Soest en Thomas van Zijl. Aan het woord de investeringsmanagers, maar ook ondernemers die vertellen hoe het GROEIfonds hen heeft helpen groeien. De andere aantrekkelijke regelingen van EBG komen aan bod en na de uitzending is er tijd om door te praten met de investeringsmanagers van het GROEIfonds. Bent u ondernemer en wilt u kijken voor welke financiële middelen u in aanmerking komt? Meld u dan aan!



14:15 - 14:45 uur Pauze



14:45 - 16:00 uur ‘Oei, ik groei!’ (i.s.m. VNO-NCW, MKB-Nederland Noord en SNN)

In het kader van de Dag van de Ondernemer nodigen VNO-NCW, MKB-Nederland Noord, SNN en EBG u uit voor ‘Oei, ik groei!’. Tafelheer Arno van der Heyden ontvangt tijdens onze eigen versie van De Wereld Draait Door (DWDD) diverse bekende en onbekende gasten uit het noorden; een mix van bestuurders en ondernemers met hun visie over de economische ontwikkelingen in onze regio en hoe we elkaar kunnen versterken. En natuurlijk schuift ook Wilfred Genee nog even aan!



16:00 - 18:30 uur The Friday Move met Wilfred Genee

Het wekelijkse opstapje naar het weekend, live met Wilfred Genee. Onder het genot van een borrel en hapje kunt u luisteren, netwerken en genieten tijdens de grootste vrijdagmiddagborrel van het Noorden.

Aanmelden kan via de website van GROEIfonds