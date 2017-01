Ondernemers en bestuurders luiden samen nieuwe jaar in tijdens Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

Komende woensdag 4 januari is in MartiniPlaza de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. Deze receptie is de opvolger van de vroegere, ooit door Groninger ondernemers zeer druk bezochte receptie van de Kamer van Koophandel Groningen. Maar sinds die organisatie een terugtrekkende beweging heeft gemaakt, is er een nieuwe receptie voor in de plaats gekomen, met steun van meer instellingen en bedrijven uit het gehele Noorden.