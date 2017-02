Noordlease verkocht aan Japanse multinational Hitachi

Met deze nieuwe eigenaar kan Noordlease haar groeiambities verder ontwikkelen en versnellen, aldus het bedrijf in een persverklaring. De directeuren Gert Veenstra en Robert Nienhuis blijven de dagelijkse leiding houden. Voor de medewerkers betekent de overname dat er nieuwe groeimogelijkheden ontstaan zowel in Groningen als internationaal.



Zo’n 2,5 jaar geleden werd Noordlease door NIBC Mezzanine & Equity Partners, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM) en management overgenomen van Alphabet Nederland BV, een onderdeel van de BMW Groep.



Hitachi was op zoek naar een overnamekandidaat om haar huidige activiteiten uit te breiden naar het vasteland van Europa. Noordlease was vooral vanwege de kwaliteit van de portefeuille en haar kost-efficiënte en transparante bedrijfsvoering een zeer interessante kandidaat, aldus de persverklaring.



Noordlease BV, werd opgericht in 1982 en is gevestigd in Groningen. Het totale wagenpark bestaat uit meer dan 10.000 auto’s. Bij Noordlease zijn circa 50 medewerkers werkzaam.