Noordlease breidt privélease.nl uit met elektrische fietsen

Noordlease is gestart met het aanbieden van privélease voor elektrische fietsen.

De leasefietsen worden online aangeboden op pivelease.nl, en kunnen getest worden in Autoborg in Groningen. Een opmerkelijk concept: de grootste autoshowroom in Noord-Nederland, nu ook gevuld met een modern assortiment elektrische fietsen van Amslod.

Amslod behoort tot het topsegment in elektrische fietsen. Het bedrijf wordt al twee jaar op rij beschouwd als de snelst groeiende e-bike producent van Nederland. Amslod biedt hoge segment elektrische fietsen met extra krachtige accu’s.

Noordlease staat voor duurzame en creatieve mobiliteitsoplossingen. Met de lancering van dit nieuwe product is de blik op de toekomst gericht. Door de veranderende mobiliteit in Nederland neemt de elektrische fiets steeds meer toe in populariteit.



In 2010 is Noordlease als één van de eerste aanbieders in Nederland gestart met privélease voor auto’s en het heeft inmiddels een prominente marktpositie ingenomen. Vanaf nu wordt het aanbod uitgebreid met elektrische fietsen. Geen grote investering vooraf, maar een all-in prijs met een vaste looptijd van 3 jaar.

Het stimuleren van privélease voor fietsen is ook voor werkgevers erg interessant. Het fietsen levert fitte medewerkers op, draagt bij aan MVO, zorgt voor beperking van CO2-uitstoot en bespaart parkeerruimte bij kantoor. Ook de WKR-regeling biedt mogelijkheden om de privéleasekosten voor de werknemer te verlagen. Een belangrijke doelgroep voor Noordlease is dan ook de forens die tijdens woon-werk verkeer nooit meer in de file wil staan.