Nike opent filiaal aan de Westerhaven in Groningen

In Groningen is een nieuw filiaal geopend van Nike. Na Primark is het winkelgebied daarmee een belangrijke nieuwe trekpleister rijker.

De vestiging van Nike is gekomen in het vroegere pand van C&A in het winkelcentrum Westerhaven. Dit pand is achthonderd vierkante meter groot en bevindt zich nabij de vorig jaar geopende vestiging van Primark.



Voor retailers als Nike, Primark en ook H&M en Zara is Groningen steeds belangrijker als winkelstad in Noord-Nederland. De helft van de inwoners is namelijk tussen de 15 en 40 jaar oud, en dat is voor deze bedrijven de meest interessante doelgroep