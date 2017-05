Nieuwe lector International Business wil noordelijk mkb internationaal meer op de kaart zetten

Bakker gaat tijdens een lezing in op het belang van het midden- en kleinbedrijf voor het Noorden en internationale achterblijven van de sector. Hij doet een aantal voorstellen om hier verandering in te brengen en benadrukt het grote belang en de verdiensten van Europa.



Het lectoraat

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie; ze stimuleren groei en economische activiteiten. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is flexibel en kan snel op veranderende markten inspringen. Ook bevordert het MKB innovatie en levert een aanzienlijke bijdrage aan internationale bedrijfsactiviteiten. 99,8% van alle Nederlandse bedrijven behoort tot het MKB en meer dan tweederde van de Nederlandse arbeidspopulatie werkt er.



Van oudsher is de Nederlandse handel internationaal. Het MKB presteert hierin bovengemiddeld, behalve in Noord-Nederland. Het doel van het lectoraat International Business is hierin snel verandering te brengen door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking. Het uitgebreide netwerk van de Hanzehogeschool Groningen met meer dan 100 internationale partneruniversiteiten en instituten helpt hier uiteraard aan mee.



De lector

Dr. Diederich Bakker komt uit Duitsland. Na zijn opleiding business administration studeerde hij af op internationaal management. Hij heeft een PhD in Marketing. Zijn professionele achtergrond ligt in marketingcommunicatie en marktonderzoek. Hij heeft gewerkt in de USA, Duitsland, Frankrijk, Australië en Nederland. Zijn belangstelling ligt in het onderzoek naar de internationale markten, market entry strategieën, private label branding en Asian branding strategies. Hij doceert marketing aan de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen waar hij sinds 2002 werkzaam is.