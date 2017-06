Nieuw Stadhuis: de keuze is aan de raad

Het Stadhuis wordt verbouwd, maar hoe? De gemeenteraad van Groningen heeft de keuze uit twee ontwerpen. In het ene ontwerp blijft de raadzaal op de begane grond, in het andere ontwerp verhuist de raadzaal naar de derde verdieping.

Dat het Stadhuis moet worden aangepakt staat vast. Er is groot onderhoud nodig, het gebouw moet duurzamer worden en ook is de gemeenteraad uitgebreid, waardoor er meer ruimte nodig is.



Het grote verschil tussen de twee ontwerpen die er nu liggen, is de plek van de raadzaal. De raad heeft een voorkeur voor de zaal op de begane grond, maar een plek op de derde verdieping is eventueel ook een optie.



De minimaal noodzakelijke werkzaamheden resulteren in een minimale investering van € 7 tot 8 miljoen euro. Als de raadzaal op de huidige plek blijft, kost de verbouwing € 14,1 miljoen. Het andere ontwerp kost € 15,5 miljoen.



Op basis van de keuze die de raad maakt, zal een vervolgtraject worden ingezet.