New York - Groningen: snel ja!

Je kunt tegenwoordig snel van New York naar Groningen reizen, zonder tussenstop op Schiphol. Dat ‘onderzocht’ de Groningse kunstfotograaf Frenk Volt.

Hij meldt via Twitter dat hij er negentien uur over deed, en stuurde als bewijs enkele foto’s mee met z’n Tweet.

‘Zo sta je op 't Empire State Building in NYC, en zo sta je 19u later weer op @AirportEelde in Groningen. Kopenhagen vrijdag 14.50 uur. Newark 23.30’, aldus @frenkvolt.