Nationaal Coördinator lanceert website over leefbaarheidsprogramma’s aardbevingsgebied

Op donderdag 9 februari lanceert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) officieel de website www.kansrijkgroningen.nl. De nieuwe website biedt informatie over de verschillende leefbaarheidsprogramma’s in Groningen en subsidiemogelijkheden voor bewoners om de leefbaarheid in hun eigen dorp of straat te verbeteren.

De lancering van de website wordt gevierd met het hijsen van een Kansrijk Groningen vlag bij de Juffertoren in Schildwolde. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, overhandigen aansluitend een cheque van 19.000 euro aan Stichting Juffertoren Schildwolde.



De stichting ontvangt deze bijdrage vanuit het Kansrijk Groningen programma Herstructurering Cultureel Erfgoed. Met het geld wordt de Juffertoren toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ook wordt de eerste zolder ingericht als museum over de geschiedenis van de toren.



Kansrijk Groningen

Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen. Dit zijn bijvoorbeeld programma’s waar bewoners met goede ideeën terecht kunnen voor financiële ondersteuning. Maar ook gemeentelijke leefbaarheidsprojecten en regionale programma’s voor thema’s waar meer belangen mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld snel internet, duurzame energie of herbestemming van cultureel erfgoed.



De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door NAM.