Mister Vélo geeft klassieke racefietsen een tweede leven

Het pand aan de Peizerweg is een walhalla voor liefhebbers van vintage racefietsen. Niet alleen staan er de pronkstukken uit de privécollectie van Erik, ook staan er veel exemplaren te wachten op een nieuwe eigenaar. Niet dat dat lang duurt: de fietsen gaan als warme broodjes. “En dat terwijl het echte fietsseizoen nog moet beginnen.”



Volgens Erik zijn de kopers van de fietsen vooral liefhebbers van vintage. “Of het zijn pure liefhebbers en verzamelaars die een klassiek exemplaar als collectorsitem willen bezitten,” voegt hij toe.



“Bijzonder hè,” zegt Erik, wijzend op een van de fietsen. “Je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit soort fietsen zo’n 5 jaar geleden massaal door fietsenmakers werden weggegooid…” En nog steeds zien veel mensen de waarde er niet van in, weet de kenner uit ervaring. “Doodzonde! Maar ik begrijp het wel,” zegt hij. “Als een fietsenmaker deze fietsen weer in oude staat terug zou moeten brengen, zou dat veel te duur worden.”



Daar waar anderen de fietsen van meer dan dertig jaar oud als oud ijzer bestempelen, ziet Erik het als missie deze stalen fietsen een nieuw leven in te blazen. “Juist in deze tijd van recycling en duurzaamheid.”



De fietsen van Mister Vélo zijn niet alleen ‘een lust voor het oog’, zoals Erik het omschrijft, maar vooral functioneel en in het gebruik doen ze niet onder voor een moderne racefiets. “Uiteraard gewicht en moderne technologische snufjes daargelaten”, voegt de expert toe.



En wat er zo bijzonder is een aan fiets van Mister Vélo? Volgens Erik is dat vooral dat er aan elk exemplaar veel tijd en aandacht is besteed. “Dat verdienen ze”, vindt hij. “Ik ben dan ook pas tevreden als er aan zo’n fiets niets meer te verbeteren valt. Maar het allerleukste is wel als ik iemand blij heb kunnen maken met een van m’n klassieke fietsen.’