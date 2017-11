MF horeca personeelsdiensten Groningen blij met FD Gouden Gazelle 2017

Wiebe Bijlsma en Jacko de Haan, directeuren van MF horeca personeelsdiensten in Groningen, zijn blij verrast met het winnen van de FD Gouden Gazelle. In theater ‘De Tamboer’ in Hoogeveen werd de horeca payroll-specialist uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Groot’, met een omzetstijging van 115% in de laatste drie jaar.

Eerste prijs onverwacht

Met een nominatie op zak gingen de directieleden zonder al te grote verwachtingen naar de prijsuitreiking. Op een top-vijf plaats hadden zij wel gerekend, maar de eerste plaats was toch wel onverwacht: “Toen we bij de laatste drie zaten begonnen we hem toch wel een beetje te knijpen”, zegt Bijlsma. “Met de prijs in handen drong het besef pas een beetje tot ons door. Dit hebben we toch maar even geflikt!” vult De Haan zijn compagnon aan.

Hartverwarmend en overweldigend

De aandacht die de winnaars afgelopen week kregen was groot. De Haan: “Vanaf het moment dat bekend was dat wij gewonnen hadden, stond mijn telefoon roodgloeiend. De reacties die we krijgen zijn hartverwarmend en overweldigend.” De bloemen, gebakjes, kaartjes, mailtjes en appjes blijven maar binnen komen. Met als klap op de vuurpijl ruim een meter ‘Groninger koek’. “Deze kregen wij opgestuurd van een relatie, super leuk natuurlijk!”

Voorop lopen

Met de Gouden Gazelle op zak wil MF horeca personeelsdiensten verder groeien. En niet alleen qua omzet, want er wordt ook ingezet op het automatiseren van processen, wat de dienstverlening ten goede komt. Denk hierbij aan het digitaliseren van het invoeren van de uren, het maken van de roosters en de communicatie met opdrachtgevers en uitzend- en payrollkrachten. Bijlsma hierover: “Ook de horeca-branche moet mee in deze ontwikkelingen en daarin proberen wij voorop te lopen.”