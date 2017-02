Meest talentvolle jonge Groningse ondernemers strijden om ‘De Gouden Pitch’

Wie is de meest talentvolle jonge ondernemer van Noord-Nederland? Dat is de inzet van een bijzondere wedstrijd van het programma ‘De Noorderlingen’ , waarin Hanzehogeschool Groningen samenwerkt met de andere hogescholen uit het Noorden. Aanstaande vrijdag 10 februari organiseert De Noorderlingen dan een wedstrijd om ‘ De Gouden Pitch’, waaraan vijf topondernemerstalenten uit de drie Noordelijke provincies meedoen.

De wedstrijd is in het nieuwe Van der Valk Hotel te Hoogkerk. In 3 minuten pitchen ze hun bedrijf voor een jury.

De Noorderlingen zet zich sinds 3 jaar zeer actief in voor ondernemers die over uitzonderlijk ondernemerstalent blijken te beschikken. Dergelijk talent zou alle gelegenheid moet hebben om zich verder te ontwikkelen, in de hoop dat dat voor Groningen en de rest van Noord-Nederland nieuwe ondernemers- en ondernemingen oplevert. De Noorderlingen, zo luidt de naam van dit bijzondere programma, waarin de Hanzehogeschool samenwerkt met de drie andere hogescholen uit het Noorden.

‘De Noorderlingen’ is 3 jaar geleden, in september 2013, van start gegaan. Dat heeft nu al geleid tot enkele zeer opmerkelijke ondernemingen die zelfs al landelijke bekendheid hebben gekregen. ‘Ja, het Noorden blijkt absoluut over ondernemerstalent te beschikken. Wij willen die studenten op alle mogelijke manieren faciliteren, zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen’, vertelt Eelco Bakker. Hij is projectleider van De Noorderlingen,

De topondernemerstalenten hebben de afgelopen periode advies gekregen van ervaren ondernemers, experts/adviseurs die tijd beschikbaar en hun netwerk openstellen voor de starters, terwijl noordelijke bedrijven hen ook helpen met andere faciliteiten, zoals kantoorruimtes.

Naast de 5 pitches van de topondernemerstalen zal Arjen van Hijum van Store Support zijn. Arjen neemt ons mee in zijn eigen ondernemersverhaal. Het vallen en opstaan, fouten maken en successen behalen. Op 5 augustus 2004 begon Arjen zijn carrière als ondernemer, de dag waarop hij de Hanzehogeschool vaarwel zei met een diploma in de hand. Inmiddels is Store Support uitgegroeid tot marktleider met klanten als De Mediamarkt en KLM. Een voorbeeld van een Noordelijke ondernemer waar men in het rest van Nederland over spreekt.

