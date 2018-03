Leden Commercieele Club Groningen snuiven geur van Napoleon

Leden van de Commercieele Club Groningen woonden maandagavond in een van de oudste collegezalen van de stad - de Heymanszaal in het Academiegebouw – een opmerkelijke lezing bij. Een specialiste op het gebied van geuren en ruiken vertelde tal van wetenswaardigheden over geuren en (kunst-) geschiedenis. Ook liet ze haar toehoorders kennis maken met vele geuren uit het verleden. Zo zijn onderzoekers er in geslaagd om de geur van Napoleon na te maken die hij moet hebben gehad na zijn nederlaag en zijn vlucht uit Waterloo.

De toehoorders waren leden van de Commerciële Club Groningen, een van de oudste zakelijke netwerkverenigingen van Groningen. De ondernemers luisterden in de oude collegebanken aandachtig naar een lezing van mevrouw Caro Verbeek.

Caro Verbeek , geboren in Delfzijl, is kunsthistorica met specialisaties op het gebied van zintuigen (geur en tast) in relatie tot cultuur. Ze draagt met haar lezingen, artikelen en workshops bij aan een reconstructie van de kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw, waarin de ‘lagere’ zintuigen (geur, tast, smaak) hun volgens haar rechtmatige positie innemen.

Verbeek vertelde de luisteraars talloze wetenswaardigheden over geuren, over ruiken, over de neus en over de werking van de hersenen. Zo wist ze welk parfum Napoleon gebruikte, of wat de favoriete kleurstof was van de Romeinse keizer Nero. Ook liet ze de luisteraars tal van geuren ruiken, en vertelde ze hoe nauw geuren, herinneringen en emotie aan elkaar zijn verbonden.

Volgens de aanwezige leden van de Commercieele Club Groningen was hun kennis over een onderwerp dat zelden veel aandacht krijgt deze avond enorm vergroot.

De Commercieele Club Groningen heeft tot doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling, door kennisoverdracht en educatie.