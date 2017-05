‘Ikonderneemhet.nl’ helpt ondernemers aan klanten en opdrachten

Ondernemers uit het Noorden die op zoek zijn naar nieuwe klanten of opdrachten, die door willen groeien of die hun netwerk willen vergroten, kunnen voortaan terecht bij een uniek ondernemersplatform. Wethouder Joost van Keulen (VVD) van economische zaken van de gemeente Groningen opent namelijk vrijdag 12 mei het vernieuwde online ondernemersplatform ‘ ikonderneemhet.nl’ .

Doel van ‘ikonderneemhet.nl’ is ondernemers met ambitie online te helpen hun bedrijf te laten groeien en dit meer te verbinden aan de lokale economie. Dat kan door de juiste partijen op regionaal en lokaal niveau digitaal met elkaar in contact te brengen. Waar je vroeger als ondernemer voortdurend onderweg was om te ‘netwerken’ wil ‘ikonderneemhet.nl’ deze contacten digitaal tot stand helpen brengen. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar het is ook efficiënter omdat je veel gerichter contacten kunt leggen: je weet precies met wie je contact zou willen maken.

Door het stimuleren van contacten wil Ikonderneemhet.nl lokale business communities tot stand brengen. Deze communities zijn kleine ondernemende groepen die uitdagingen in de eigen leef- en werkomgeving aanpakken. Ondernemers nemen hierin het voortouw, maar werken daarbij samen met scholen, instanties en overheid.

Op het platform - dat al enige tijd bestaat maar nu volledig is vernieuwd - zijn naast opdrachten ook ondernemersverenigingen, gemeenten en andere organisaties te vinden die het ondernemerschap willen bevorderen. Ook zijn er voor ondernemers relevantie activiteiten en diensten als workshops te vinden.

De vernieuwing van ‘Ikonderneemhet.nl’ is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Regio Groningen-Assen, de gemeente Groningen, en het Fonds Ondernemend Groningen. Op 12 mei zal de presentatie door Joost van Keulen plaatsvinden in The Rock te Groningen waar ikonderneemhet.nl is gevestigd.