Hoendiep krijgt opknapbeurt; morgen bijeenkomst Bedrijvenvereniging WEST

Bedrijvenvereniging WEST organiseert komende dinsdag samen met de gemeente een gebiedsbijeenkomst die helemaal in het teken staat van Hoendiep. De vereniging wil het gebied een flinke opknapbeurt geven. De bijeenkomst - waar iedereen welkom is die ook maar iets met het Hoendiep te maken heeft - is ’s middags vanaf vier uur in Hanzeplaza aan de Protonstraat . (Lees verder)

"Ik daag iedereen uit die ook maar iets met Hoendiep te maken heeft om naar deze bijeenkomst in Hanzeplaza te komen. Of je nou werkt op het bedrijventerrein, er woont of er bezit hebt", zegt Joop Kruit, bestuurslid bij WEST.



"Wil je ook dat het Hoendiep met haar verscheidenheid aan bedrijven en instellingen van betekenis blijft voor Stad en Ommeland? Denk en help dan ons mee. Wanneer we samen de schouders eronder zetten kunnen we van het oudste bedrijventerrein van Groningen een bloeiend en boeiend gebied maken", aldus Kruit.



De bijeenkomst wordt afgetrapt met een presentatie van de gemeente over onder andere het parkeerbeleid en het fietspad. Daarna vertelt Donkergroen iets over groenaanpak, afval, beveiliging en het gebruikersconvenant.



Ook is er aandacht voor de ontwikkelingen van de westelijke rondweg, de planvorming rond de Energieweg, de aanpak van de vastgoedpartners, de activiteiten van de Stichting Meubelboulevard, duurzaamheid en Groningen Bereikbaar.



De gebiedbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 maart van 16.00 tot 18.30 uur bij Hanzeplaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Aanmelden kan via de site van Bedrijvenvereniging WEST.